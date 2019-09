"Non ho mai rassegnato le dimissioni da AssoVasto e mai lo farò". Lo scrive Gabriele Tumini in una lettera inviata ai soci dell'associazione che raggruppa una novantina di imprenditori. Ecco il testo della missiva (pubblicata sul blog noivastesi di Nicola D'Adamo) con cui Tumini smentisce le voci circolate ieri.

Non ho mai rassegnato le dimissioni da AssoVasto e mai lo farò.

Ho solo fatto presente che con l’avvenuta naturale scadenza dell’attuale Comitato Direttivo da me presieduto, come già anticipato in occasione dell’incontro di fine anno, per favorire un ricambio della Dirigenza dell’Associazione non ritengo di dare la mia disponibilità per un terzo mandato e mi auguro che altri possano raccogliere il testimone e guidare l’AssoVasto nei prossimi anni.

Confermo inoltre la mia volontà di continuare a collaborare con il nuovo Comitato per favorire lo sviluppo e la crescita della Associazione e dei suoi componenti.

Sarà pertanto compito della Assemblea di Assovasto da convocare prossimamente designare il nuovo Comitato Direttivo e il suo Presidente.