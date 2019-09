Intervista al presidente della Podistica San Salvo Michele Colamarino in occasione del conviviale di fine anno svolto insieme al gruppo podistico. L'occasione è propizia per fare un bilancio della stagione podistica appena conclusa.



Presidente, diamo un giudizio a questa stagione 2012.

E' stata una stagione veramente trionfale. Vincere il Corriadriatico e la Coppa Abruzzo, due dei tre circuiti regionali più importanti della nostra regione, dinanzi a squadre di grande tradizione podistica, significa che ormai possiamo considerarci al top delle formazioni regionali. D'altro canto la statistica è decisamente dalla nostra parte: siamo saliti sul podio ben 34 volte , sul gradino più alto 12 volte.



Il segreto di questo doppio successo qual è stato?

Credo che indubbiamente abbiamo una squadra compatta e motivata e, lasciatemelo dire, molto organizzata. Il direttivo della Podistica San Salvo ha lavorato tanto per organizzare le trasferte ogni settimana. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il direttivo che tanto ha dato per la riuscita di questa fantastica stagione.



Poi ci sono anche gli atleti che hanno fatto la loro parte, vero?

Certamente. Molti di loro hanno disputato circa 40 gare durante l'arco della stagione e questo la dice lunga sull'impegno e sulla serietà di questi atleti. Non vorrei fare nomi ma atleti del calibro di Massimo Miri, sempre tra i primi in ogni gara, Sandro Palombo, vincitore della classifica sociale, Vincenzo Del Villano, che ha fatto un notevole salto di qualità in questa stagione, non posso non citarli.



E nel settore femminile?

E' stata un'altra piacevole novità di questa annata: quasi tutte le 20 donne del nostro gruppo sono salite sul podio in molte gare; in particolare credo che debba essere sottolineata la maestosa stagione di Maria Brindisi, di Nubia Stella, vincitrice del Trofeo Sociale.



Il ricordo più bello del 2012 del presidente della Podistica S. Salvo?

Ne sono tanti, dalle due vittorie che abbiamo ricordato al 3^ posto nell'altro circuito regionale Corrilabruzzo, alla presenza a San Salvo dell'olimpionico Stefano Baldini, alle circa 500 presenze nell' 8^ Memorial Dino Potalivo, alle gare organizzate nella locale pista di atletica per i ragazzi e, ultimo in ordine di tempo, la presentazione del libro che un nostro tesserato ha scritto intitolato "10 anni di corsa", nel quale è riportata anche la storia decennale della Podistica San Salvo.



Rimpianti per la passata stagione?

Sì, forse uno solo. L 'infortunio al nostro atleta più blasonato Pino Cilli. Oltre che a perdere le sue prestazioni sportive abbiamo dovuto fare a meno della sua esperienza all'interno del gruppo, che avrebbe aiutato non poco i giovani.



A proposito di giovani: il settore giovanile?

È stata una stagione molto interessante anche da questo punto di vista. Con il tecnico federale Luigi Brindisi abbiamo lavorato molto con i ragazzi che hanno frequentato la scuola di atletica leggera nella pista della zona Ripalta.



Ringraziamenti da fare per questa stagione sfavillante?

Sicuramente un grande applauso li meritano i nostri sponsor: Pasquarelli Auto, Metamer e la Banca di Credito Cooperativo Valle del Trigno hanno permesso con il loro ausilio di raggiungere le soddisfazioni sportive dell'anno 2012.



Progetti imminenti?

Siamo in fase di tesseramento per la stagione 2013 e puntiamo decisamente a raggiungere i 150 iscritti. Inoltre il 10 Gennaio siamo a Termoli per la seconda presentazione (dopo quella di San Salvo) del libro "10 anni di corsa". Dopodiché ci stiamo organizzando al meglio per affrontare alla grande la nuova stagione, sapendo benissimo che non vogliamo sfigurare, visto che abbiamo dei prestigiosi trofei da difendere.



Il portavoce della Podistica San Salvo