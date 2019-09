Scattano a Vasto i primi blitz nei negozi compro oro. Non sono passati inosservati stamani in città gli accertamenti eseguiti dai carabinieri della locale Compagnia. Di recente, le indagini sono partite in tutta Italia per verificare chi sono i clienti e da dove provengono gli oggetti preziosi che questi portano ai negozi.

Una verifica era stata chiesta a novembre dalle forze politiche d'opposizione in un documento unitario presentato in Consiglio comunale nella seduta di dicembre e bocciato dalla maggioranza di centrosinistra. Il pacchetto sicurezza del centrodestra riguardava principalmente il centro della città, dove in autunno si sono verificati scippi e furti a raffica: "Chiediamo l’attuazione del protocollo Mille occhi sulla città. Interventi urgenti su due stabili: ex carcere di Via Aimone, dove c’è progetto già finanziato, e Palazzo Genova Rulli. Per quest’ultimo, spesso occupato abusivamente, vengono stanziati ogni anno in bilancio dei soldi, ma alla fine non si fa nulla. Con l’aumento della crisi economica i reati aumentano. Auspichiamo anche un monitoraggio per negozi che comprano oro", aveva dichiarato il 16 novembre Etelwardo Sigismondi, consigliere comunale di minoranza.

Controlli di Capodanno - Posti di blocco lungo le principali strade del Vastese sono stati istituiti tra la fine del 2012 e l'inizio del nuovo anno dalle forze dell'ordine per arginare i pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza. Identificate decine di persone. In alcuni casi, multe e ritiri di patente sono stati mal sopportati dagli automobilisti, che si sono rivolti ai militari a muso duro.