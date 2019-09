Si avvicina la scissione nel Pdl di Vasto. Gli ex An sono pronti a fondare in città il nuovo movimento che fa capo all'ex ministro Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia: così si chiama il soggetto politico che sta prendendo forma proprio in queste settimane all'interno di un centrodestra in subbuglio a livello nazionale.

Qualcosa comincia a muoversi anche in città dove, dopo la batosta alle elezioni comunali 2011, l'opposizione è rimasta a lungo intorpidita, bloccata da beghe e inimicizie interne tra le varie anime (ex An, centristi ed ex Forza Italia) che mai sono riuscite a fondersi in un unico progetto.

Per questo, l'esperienza unitaria è destinata a terminare. "Nel Pdl non si è mai fatto un congresso, né a livello nazionale, né a livello locale. In Consiglio comunale, cinque rappresentanti del centrodestra sono rimasti in tre gruppi diversi", fa notare Etelwardo Sigismondi, che insieme a Marco di Michele Marisi ha allestito un pullman di simpatizzanti vastesi che hanno partecipato a Roma alla prima convention di Fratelli d'Italia, "che per ora è un listone elettorale, poi potrà diventare un partito. Incontreremo a breve Giorgia Meloni e i referenti nazionali e regionali di questa iniziativa", destinata anche a Vasto a dividere in due il centrodestra. Non più un unico partito. Il tempo stringe, le elezioni si avvicinano.

Togliere un tassello dal Pdl potrebbe scomporre tutto il puzzle di una forza politica che in questo anno e mezzo è rimasta unita solo formalmente e in cui i rancori continuano a covare sotto la cenere.