E' in programma per venerdì 4 gennaio, presso la sala polivalente dell'Asd "Città Ideale" in Via Leopardi n° 37 a Casalbordino, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 20:00, il mercatino del giocattolo usato. L'iniziativa, messa in campo da Ludoteca il mondo incantato, Circolo ricreativo culturale sociale città ideale, Palestra Professional Gym e S.o.s. scuola, in collaborazione con Avis e Protezione civile di Casalbordino, permette di vendere o scambiare giocattoli, figurine, libri, giornalini, fumetti, schede telefoniche, articoli sportivi usati ma in buono stato e oggettistica.



"L'iniziativa - si legge in una nota - ha valore educativo ed intende sensibilizzare bambini e genitori sul tema del riciclo e sull'importanza di dare valore economico alle cose che possiedono e a quelle che desiderano avere." Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Missio Casalbordino.



Per informazioni: 348/3939050