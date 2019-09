E' don Pascual Chavez, Rettor Maggiore dei Salesiani, il relatore invitato dall'arcivescovo Bruno Forte all'Assemblea Diocesana dei giovani che si terrà domani e venerdì a Fossacesia. I giovani si ritroveranno a Fossacesia, presso, l'Hotel Giardino, per una due giorni sul tema "Credere in Gesù e seguirlo è bello". L'incontro sarà anche l'occasione per lanciare la prossima Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà dal 14 al 21 a Rio de Janeiro.

"In questo anno dedicato alla fede -ha scritto padre Bruno nell'invito ai giovani-, siamo tutti chiamati a rinnovare il nostro amore per Cristo così da diventarne annunciatori credibili ed appassionati". I due giorni a Fossacesia saranno caratterizzati da lavori di gruppo, incontri, momenti di preghiera. I giovani avranno la possibilità di confrontarsi con don Chavez, nono successore di Don Bosco, che del lavoro a favore dei giovani ha fatto la sua ragione di vita.

Don Chavez, che è anche cittadino onorario di Vasto dal 2003, avrà anche l'occasione di trascorrere alcune ore con i confratelli della Comunità Salesiana di Vasto, proprio all'inizio del mese che porterà alla Festa di San Giovanni Bosco (31 gennaio).