Fabio Falcone

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. All'inizio del 2013 ci sentiamo come reduci da una mega rissa o da una mega sbornia o da una mega influenza che purtroppo dura già da troppo. Ci scriviamo a distanza, ci parliamo di meno, ci guardiamo negli occhi, un po' con sospetto e un po' col desiderio di riscoprirci tutti più simili. Ma in fondo sopravviviamo nella stessa barca e la barca non affonda solo se si rema insieme, simultaneamente, uno' due' uno' due'.

Chiunque ha vissuto una sbornia colossale o è stato vittima di una mega rissa o di un'influenza galattica, sa che il day-after e' il momento più duro da gestire. Questa mattina, svegliandomi nel nuovo anno, ho pensato che gli anni che ho vissuto sino ad oggi, sono tanti piccoli day-after, che sommati l'uno all'altro, diventano un day-after gigante.

Ho pensato che sono contento dentro, anche quando fuori ce ne sono pochi di motivi per esserlo.

Ho pensato che posso cambiare direzione, marcia, vita, tutte le volte che voglio.

Ho pensato che la fine non arriva mai se decidi che ci sara' sempre un nuovo inizio.

Un tempo lontano, forse a Bologna, forse all'estero, forse ieri sera mentre tornavo a casa, ho deciso non solo di "non voler arrivare mai" ma soprattutto di voler "continuare a partire per sempre". Gli intellettuali la definiscono "ricerca", per me e' semplicemente vita.

In fin dei conti e' la progettazione del viaggio il vero viaggio, e' l'attesa del giorno di Natale il vero Natale, la vera estate e' a Maggio, quando il mondo "e' bello e invitante di colori", non di certo ad agosto, quando volge verso la conclusione. Per la mia nuova ripartenza ho creato, insieme ai miei compagni di viaggio, LA DIFFERENZA 3.0, un aggiornamento non definitivo al sistema operativo della band.

Il nostro day-after migliore.

È non sarà di certo l'ultimo.

Abbiamo rivoluzionato il suono della band (non ce ne vogliano a male gli illustri discografici del belpaese), ci siamo rivestiti di valvole e con uno zaino pieno di tecnologia, torniamo a cavalcare un'onda che sale sempre e non muore mai, quella della musica.Il primo day-after ufficiale 2013 de LA DIFFERENZA 3.0 e' previsto per domani, 3 gennaio 2013, al Beat Cafe di San Salvo Marina.

Vi aspettiamo in tanti, mutevoli, desiderosi ed affamati come sempre.

L'augurio più bello per il vostro nuovo anno, è che possiate viverlo come il vostro day-after migliore, perché in fondo, ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente.

E poi di nuovo ancora ...

Fabio Falcone