Il 2012 è stato un anno d'oro per la BCC Vasto Basket. Promozione, imbattibilità interna, entusiasmo alle stelle e il ritrovato campionato di serie C nazionale che sta facendo sognare ancora gli appassionati della palla a spicchi. Tanti i protagonisti di un'annata da segnare in rosso negli oltre 40 anni di storia della società. Ma, su tutti, spicca certamente il coach Sandro Di Salvatore, un vero "mago" della panchina, l'uomo che riesce a tirare fuori il meglio, e qualcosa di più, dai suoi giocatori.

La videointervista al presidente Spadaccini (clicca qui)

Un tecnico che merita palcoscenici di prestigio e che forse, così come la società biancorossa, coltiva il sogno di raggiungerli con la BCC Basket. Ma Di Salvatore è uomo estremamente pragmatico. La frase che ripete spesso quadi come un mantra è "ci dobbiamo salvare". Anche se, dall'alto del secondo posto, ha iniziato a guardare un po' più su delle ultime due caselle della classifica. "Questo campionato è difficile, vedrete che a fine anno ci saranno soprese nella griglia playoff", ammonisce serenamente il tecnico dei biancorossi.

L'intervista a Di Salvatore del collega Antonio Del Borrello (clicca qui)

C'è da credergli. Del resto la squadra che il presidente Spadaccini gli ha affidato sta crescendo domenica dopo domenica. Una squadra che in pochi ad agosto consideravano ma che ora fa paura a tutti. Domenica si tornerà in campo al PalaBCC per la prima sfida del 2013 contro il Barletta. Di Salvatore sta preparando la gara per centrare una nuova vittoria, per mantenere l'imbattibilità casalinga e per continuare a volare in classifica.