Pesa 2 chili e 600 grammi. Il 2012 a Vasto si è chiuso con un lieto evento: alle 13.13, all'ospedale San Pio da Pietrelcina, è nata Chiara De Paola, per la gioia di papà Fabrizio e mamma Maria Faienza. Verrà alla luce nelle prossime ore, forse domani, il primo nato del 2013. Si chiamerà Mattia.

Nascite record -Si chiude con un record assoluto il 2012 per l'Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Vasto, che ha totalizzato 902 nati con 892 parti.

Il dato segna un incremento di 120 parti, pari al 15% in più rispetto al 2011, che si era chiuso con un numero di nati pari a 783 e 774 parti. Grande soddisfazione viene espressa dal primario Francesco Matrullo: "Abbiamo esercitato una forte capacità attrattiva anche sul vicino Molise - sottolinea - grazie a un efficace lavoro di squadra portato avanti con medici, ostetriche, infermiere, oltre che col personale del nido, della pediatria e della sala operatoria. A tutti loro va il mio profondo ringraziamento per l'impegno e la professionalità messi in campo ogni giorno. Puntiamo, per il 2013, a migliorare ancora la nostra attività, grazie anche all'introduzione della partoanalgesia che l'Azienda intende attivare in tutti gli ospedali".

L'ultima nata del 2012 è stata una bimba di 2,6 kg, Chiara, venuta alla luce ieri alle 13.13.

A Chieti la prima nascita dell'anno - Il record della prima nascita dell'anno in tutta la provincia spetta a Chieti dove, alle 7.56, l'arrivo del 2013 è stato salutato da un maschietto di 3 chili e 110 grammi, nato da mamma Zaharia Margareta, di origine romena. In giornata è atteso qualche lieto evento anche a Vasto.

Gli ultimi nati del 2012 - Questi gli ultimi nati negli altri ospedali della Asl. Ospedale di Lanciano: femminuccia 3,180Kg, mamma Sara Di Nella, nata alle 23.25. Ospedale di Ortona: femminuccia 3,580 kg, mamma Silvia Rosati, ore 20.30. Ospedale di Chieti: maschietto 4,110 kg, mamma Adina Tifui, di origine romena, ore 22.04.