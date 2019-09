Il nuovo anno inizia come era finito il 2012: col sole. Temperature ben al di sopra della media stagionale stamani a Vasto e San Salvo, dove chi si è svegliato presto dopo la nottata di Capodanno ha approfittato del bel tempo per farsi una passeggiata in spiaggia o sul lungomare.

I meteorologi prevedono poche nuvole per tutta la settimana, tranne giovedì 3 gennaio, quando potrebbero verificarsi piogge isolate nelle ore pomeridiane.