In occasione del decimo compleanno dell'associazione Porta Nuova di Vasto, pubblichiamo una nota del sodalizio.

Sono passati dieci anni da quando si è costituita l’Associazione civica “Porta Nuova”.

Il nome, ispirandosi a uno dei luoghi più rappresentativi del cuore urbanistico di Vasto, ne richiama il centro storico ed i suoi abitanti, a favore dei quali si è rivolta con particolare attenzione l’iniziale attività del sodalizio. Negli anni la sfera di azione si è ampliata e generalizzata, includendo tematiche legate alla tutela ed alla valorizzazione del territorio: qualità dell’aria, risorse idriche, sfruttamento del territorio, rifiuti, urbanistica, piano di recupero del centro storico, industria, commercio, agricoltura, valorizzazione e tutela dei beni culturali sono alcuni dei settori in cui si è mossa l’associazione non facendo sconti a nessuno e a nessuna parte politica.

Partendo dal concetto che il rispetto delle regole è il postulato di ogni convivenza civile, Porta Nuova ha sempre cercato di proporre modelli alternativi o, comunque, di produrre una sua proposta costruttiva evitando l’atteggiamento antagonistico. Lo dimostra in maniera esemplare l’iniziativa di questi giorni volta ad organizzare un referendum propositivo cittadino per l’inserimento del divieto, nel Piano di Assetto Naturalistico della Riserva di Punta Aderci, all'installazione di impianti ad alto impatto ambientale nella zona di protezione della riserva regionale: hanno aderito e stanno aderendo associazioni, persone e partiti con sensibilità diverse e spesso collocate in posizioni diametralmente opposte dal punto di vista ideologico.

Porta Nuova ha festeggiato il suo decennale riunendo soci e simpatizzanti nei locali del Circolo Sant’Antonio Abate la sera del 28 dicembre. Per l’occasione si è anche reso onore a Michele Celenza, al quale venne in mente l’idea di un’associazione siffatta e che l’ha guidata con coerenza, convinzione e tenacia in ognuna delle lotte di civiltà prese a cuore dal sodalizio, seguendo sempre il percorso segnato dalle linee guida messe in chiaro in “Metodi e stili dell’azione pubblica”, un documento fondamentale per Porta Nuova, il cui principio ispiratore è la “non-violenza” ed i punti cardine sono “il rispetto scrupoloso della verità” e “l’assunzione consapevole di responsabilità”.

Approfondimenti in www.portanuovavasto.altervista.org

Contatto: portanuovavasto@gmail.com