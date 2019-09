Medici dell'ospedale San Pio da Pietrelcina e forze dell'ordine temevano un bilancio molto peggiore. Lo scorso anno era stato pesante a Vasto il bollettino sanitario del San Silvestro.

Quella che ha segnato l'arrivo del 2013 è stata la notte dei fuochi d'artificio, più degli anni scorsi. Molti improvvisati spettacoli pirotecnici hanno rischiarato di luci e colori la riviera e la città alta. Non tutti hanno rispettato le regole di sicurezza. Qualche contuso lieve si è fatto medicare in ospedale ma, in generale, il bilancio delle ore cruciali a cavallo tra il 2012 e il nuovo anno può dirsi positivo. Due contusi non gravi in un incidente accaduto in nottata sulla statale 16.

Nella serata del 30 dicembre era andata a fuoco la canna fumaria di una casa a Scerni. Quando i pompieri di Vasto sono giunti sul posto, i proprietari dell'abitazione avevano già spento il principio d'incendio.

"Fortunatamente è stata una notte tranquilla": tirano un sospiro di sollievo gli addetti del centralino del 118 di Chieti, tracciando un primo, parziale bilancio.

Non è mancato qualcuno che, dopo aver mangiato a crepapelle o bevuto troppo, è stato costretto a ricorrere alle cure mediche.