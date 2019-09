Ha la febbre da qualche giorno. Il medico curante intuisce che potrebbe dipendere dal cuore e gli consiglia un esame medico in ospedale. Il paziente si sottopone all'accertamento e, poco dopo, muore. E' accaduto prima di Natale a Vasto, dove è spirato un uomo di 73 anni.

Ora la Procura ha messo sotto inchiesta due dottori dell'ospedale San Pio da Pietrelcina.

"Si tratta di un medico di cardiologia e uno di geriatria", spiega l'avvocato Carmine Di Risio che, insieme al suo collega Giovanni Cerella, rappresenta i familiari del defunto. Un Natale funestato da un lutto improvviso per la famiglia, che ora vuole chiarezza sulla morte dell'amato congiunto.

"In ospedale - spiega Di Risio - l'uomo è stato sottoposto a un esame cardiologico. Al termine dell'accertamento specialistico, il paziente è stato riportato nel reparto di geriatria del San Pio da Pietrelcina. Di lì a poco è morto. Per far luce sull'accaduto, il sostituto procuratore Giancarlo Ciani ha aperto un'inchiesta, disponendo l'accertamento tecnico preventivo, eseguito il 24 dicembre dal medico legale della Asl, Pietro Falco".