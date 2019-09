I ragazzi artisti della locale sezione dell’A.R.D.A. (Associazione Regionale Down Abruzzo) presentano la mostra di pittura “L’incontro dei girasoli”, presso la sala d’arte “Mattioli”, C.so De Parma, dal 3 al 6 gennaio 2013. L’inaugurazione è in programma il giorno 3 alle ore 17.00 con l’intervento del Dr. Antonio Spadaccini, Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali e del pittore Mario Mariano, padrino dell’evento.



Nelle giornate del 4 – 5 – 6 gennaio l’esposizione sarà aperta al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,45 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00. Le opere sono state realizzate con entusiasmo e passione dai ragazzi nel laboratorio di grafica e pittura che si svolge settimanalmente presso il Centro Socio-Riabilitativo “LUCE DOWN”. Un laboratorio attraverso cui si accresce la fantasia, la curiosità, la creatività, l’autostima.



L’arte per comunicare, per emozionare, per esprimere la propria interiorità. La maggior parte delle opere esposte sono quadretti 10x15, acrilico su pannello telato. Ogni teletta porta sul fronte la firma del ragazzo artista e sul retro il timbro dell’Associazione che certifica “pezzo unico dipinto a mano”. Le opere potranno anche essere utilizzate come bomboniere per matrimoni, prime comunioni, cresime o da regalare in altre occasioni. Le relative offerte/contributi serviranno per dare continuità alle attività dei laboratori.



Referenti della mostra : Egidio Scardapane, docente del laboratorio di pittura e Domenica Albanese, docente del laboratorio di manipolazione. L’evento è sostenuto economicamente da Kolleman e il Cappellaio Matto del Centro Commerciale Insieme di San Salvo e patrocinato dal Comune di Vasto e dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Chieti.