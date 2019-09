Si è svolta domenica mattina, con tanto di tuffo a Vasto Marina, brindisi e buffet, la passeggiata econaturalistica di 8 chilometri organizzata dal Consorzio Imprese Turistiche della Costa Teatina in collaborazione con il gruppo de I Tapascioni di Vasto, la Podistica di San Salvo e la Podistica Vasto.

Il gruppo, di circa 100 persone, si è radunato verso le 10 presso il Lido Miramare in via Libeccio, in località San Tommaso, per proseguire fino al termine della pista ciclabile di San Salvo e fare ritorno. In due gli impavidi che si sono tuffati in acqua: Generoso Leonzio e il dottor Lucio Del Forno.



Un percorso econaturalistico alla scoperta dell’ambiente e della natura, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, per correre fuori dalla città e dallo smog, ma anche per smaltire le cene e i pranzi dei giorni di festa. Questo, hanno spiegato gli organizzatori, è stato un modo per coinvolgere tutte le famiglie dei partecipanti, per fare gruppo e condividere la propria passione, così come per unire tante persone diverse.



Sono in programma altre tappe per salutare la fine dell’anno e inaugurare l’inizio del nuovo: il 31 dicembre, al bosco di Don Venanzio e il 1 gennaio.