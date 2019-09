"In tutta la provincia, Vasto è la città che detiene il record di votanti a queste primarie: 970. Più di Chieti, dove sono stati 700". Antonio Del Casale, segretario del Pd di Vasto, si mostra soddisfatto del risultato delle consultazioni popolari del 29 novembre.

Vasto tornerà ad avere un parlamentare. Maria Amato, con i suoi 3066 voti, è la terza più votata in Abruzzo. Davanti a lei solo il senatore uscente Giovanni Legnini e l'ex presidente della Provincia dell'Aquila, Stefania Pezzopane. Terzo posto che, nel sistema elettorale delle liste bloccate (i cittadini votano solo il partito che, in base alla percentuale di voti raccolti, manda in Parlamento un numero variabile di candidati, a partire dai primi della lista), vuol dire la certezza di un seggio alla Camera. Anche se il centrosinistra dovesse perdere le elezioni.

Ma nelle aule di Montecitorio e Palazzo Madama potrebbero sedere tre rappresentanti del Vastese: buone chance anche per il sindaco di Cupello, Angelo Pollutri (Pd) e Anna Suriani (Sel), assessore all'Ambiente del Comune di Vasto.

"Il Pd vastese - commenta Del Casale - ha ottenuto un risultato straordinario: due candidati nei primi tre posti della provincia di Chieti, con l'ottima affermazione di Maria Amato in tutto il territorio provinciale e di Angelo Pollutri, il più votato nel Vastese".