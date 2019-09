Notte che segna il passaggio dal 2012 al 2013. Il momento per ricordare i 365 giorni fin qui vissuti e cercare di fermare nella memoria quelli più importanti. Non sempre sono belli. Anzi, molto spesso l'anno che si conclude è stato segnato da eventi negativi.

Abbiamo scelto 15 immagini per raccontarvi quelli che per noi sono stati gli avvenimenti che, nel bene o nel male, hanno rappresentato un momento importante per il territorio. Non potevamo non inserire tra gli eventi che hanno segnato il "nostro" anno un momento fondamentale della nostra storia: la nascita di ZonaLocale.it.

Nella fotogallery vi proponiamo il racconto per immagini della redazione di ZonaLocale.it, augurandovi un felice ultimo giorno del 2012.