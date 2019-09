L'ultimo parlamentare del Vastese è stato eletto quasi 12 anni fa: era Arnaldo Mariotti, che da sindaco di San Salvo riusciva a entrare a Montecitorio. Il sistema elettorale era totalmente diverso. Si votava col maggioritario: territorio diviso in collegi e ogni coalizione puntava su un unico candidato. Nel collegio di Vasto, Mariotti riuscì a battere il deputato uscente, Nicola Carlesi, e a conquistare il seggio.

Oggi il sistema è diverso. Ci sono le liste bloccate: i partiti decidono chi candidare. Soprattutto in quelli più grandi, i primi della lista sono sicuri di essere eletti. I cittadini non scelgono i candidati che preferiscono, ma sulla scheda elettorale possono solo mettere la croce sul simbolo del partito. Un parlamento di nominati dall'alto. Per questo, l'attuale sistema elettorale è stato soprannominato porcellum.

Pd e Sel, per raddrizzare in parte le storture del porcellum, hanno deciso di fare le primarie in tutta Italia, facendo scegliere ai cittadini chi vogliono come candidati alle elezioni politiche del 2013. Affluenza in calo ovunque rispetto alle primarie con cui un mese fa Bersani è stato eletto leader del centrosinistra e candidato premier.

Ma le consultazioni popolari avranno l'effetto di riportare rappresentanti del Vastese nelle stanze dei bottoni. Nel Pd, è praticamente certa l'elezione di Maria Amato: nella classifica dei più votati in provincia di Chieti è seconda solo al senatore uscente, Giovanni Legnini. Buone chance anche per il sindaco di Cupello, Angelo Pollutri, terzo della graduatoria davanti a uno dei favoriti, Camillo D'Alessandro, che con tutta probabilità rimarrà fuori dal parlamento. Amato e Pollutri si sono sostenuti a vicenda, visto che ai cittadini era consentito dare due voti, distinti per genere: un uomo e una donna.

Festeggia anche Sinistra ecologia e libertà di Vasto. Nelle primarie per il Senato, Anna Suriani è la più votata in Abruzzo. "Sto andando a Pescara per i conteggi definitivi, ma in via ufficiosa già sappiamo che Anna si è classificata prima", diceva stamani, attorno alle 10.30, Alessandro Cianci, coordinatore provinciale di Sel. Primo posto vuol dire elevate probabilità di entrare a Palazzo Madama. Dipenderà da quanti voti il partito riuscirà a raggranellare in Abruzzo alle elezioni.

Stavolta, il Vastese può avere tre parlamentari. Non accadeva dai tempi della Democrazia cristiana quando, tra gli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, Remo Gaspari e Rosa Russo Iervolino erano ministri e Vitale Artese deputato.