Il 2012 sta volgendo al termine, anche per l’associazione di volontariato Ricoclaun. E’ tempo di resoconti, per capire le attività svolte e come il territorio sia stato più o meno coinvolto dalla nostra attività di clownterapia. Solo 31 volontari della Ricoclaun sono stati capaci, unendo il proprio tempo libero, di realizzare nel 2012, 92 servizi di volontariato in tre ospedali (60 servizi a Vasto, 10 a Lanciano, 22 a Termoli), nel fine settimana. Un’opera veramente straordinaria! Se si aggiungono le altre attività: nelle case famiglie del territorio, nelle carceri, in piazza, abbiamo 115 azioni di clownterapia sul territorio.



Se invece volessimo considerare le attività di formazione che i clown volontari della Ricoclaun hanno potuto seguire sempre nel 2012, dobbiamo considerare 23 attività formative, tra corsi, molti con l’ausilio di docenti professionisti e allenamenti vari.



Io personalmente da presidente sono veramente felice!!! C’è stato da parte dei clown volontari un grande impegno. Penso inoltre che le tantissime persone, che nelle varie realtà ci hanno conosciuto, abbiano tutti un ricordo positivo della nostra presenza. Il nostro entusiasmo colorato, li avrà certamente contagiato, anche se solo per poco.



Molto abbiamo fatto e penso che molto faremo ancora, insieme, coesi, in accordo, in sintonia. Per ognuno di noi, è molto importante donare il proprio entusiasmo, il proprio impegno e capacità, per rendere migliore l’esistenza di chi si trova in difficoltà, in un’attività di puro volontariato.



Vuoi diventare un volontario clown? Vuoi dedicare un po del tuo tempo libero nei week-end, indossando camici colorati e nasi rossi? Vuoi cimentarti in gags, giochi di prestigio, sculture con palloncini e così via, per far divertire i pazienti dell’ospedale, per regalare sorrisi e buon umore? Non occorre essere artisti per diventare volontari clown, neppure essere medici, né avere specifiche competenze: è sufficiente avere voglia di giocare e di mettersi in gioco, di guardare il mondo con allegria e di donare un pò del proprio tempo. Ti solletica l’idea. Il sorriso è contagioso…possiamo contagiarti? Contattaci! Stiamo per organizzare un prossimo corso!!!



Rosaria clown Eric - 3400617294 (dopo le 14) Vasto

Andrea clown Dumbo -3395330396 (dopo le 15) Lanciano

Nicola clown Cocò- 3209461044 (dopo le 17) Termoli

Un buon anno frizzante e colorato a tutti, e ai vostri familiari!

L’augurio che facciamo è quello che ciascuno trovi il tempo, in questo momento speciale che stiamo vivendo, per riflettere su cosa possa fare, a partire dalle piccole scelte quotidiane, per rendere anche solo il nostro territorio migliore.

Auguri!



Dr.ssa Rosaria Spagnuolo

Presidente Associazione di volontariato

Ricoclaun Vasto Onlus