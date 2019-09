Ogni anno, come è tradizione consolidata da 17 anni, il Complesso Bandistico "Città di Cupello", sotto la guida sempre valida e attenta del Maestro Luciano Ricotta, già direttore dello storico Complesso "Città di Casalanguida", propone alla cittadinanza il consueto Concerto d'Inverno, occasione importante per presentare le più belle composizioni della Musica Classica.



Quest'anno il pezzo scelto è di un autore russo, Ciaikovskij, Capriccio Italiano op. 45, una delle sue opere più famose, a cui faranno seguito alcune importanti marce sinfoniche dei più noti autori per banda. In seguito il Complesso Bandistico Cupellese festeggia i suoi primi 20 anni di onorato servizio e quindi, nel corso del 2013, avrà ancora modo di esibirsi, ricordando i Maestri Verdi e Wagner.



Il concerto avrà luogo martedì 1 Gennaio 2013, presso la Parrocchia Natività di Maria Santissima, dopo la Messa, alle ore 19.00. Si comincia con una marcia sinfonica del Maestro Luciano Ricotta, Chiara.