Quello che sta per arrivare sarà il decimo Capodanno targato Gohà Staff. Luigi Cicchini, Luigi Fioravante e Francesco Bevilacqua in questi anni sono stati i protagonisti del divertimento nei locali della zona più di tendenza. Quest'anno, per festeggiare la fine del 2012 e l'arrivo del 2013, saranno in consolle alla Ciucculella. Il locale storico della città in questi anni ha visto molti cambiamenti. Da questa estate c'è una nuova gestione, che sta puntando molto sul divertimento di qualità. "Abbiamo scelto lo Staff Gohà -dice uno dei tre soci, Giorgio Celenza - perchè sono dei veri professionisti nel loro campo. La loro esperienza si affianca a quella del direttore artistico del locale, Alberto Baiocco, per creare serate dagli stili diversi ma sempre attrattive per il pubblico. Le serate di quest'inverno sono una sorta di prova generale per la prossima stagione estiva".

I dj della Gohà anche durante questa stagione invernale hanno fatto ballare i giovani (e non solo) a Vasto e dintorni, senza disdegnare qualche puntata nei locali del pescarese. Il capodanno 2013 sarà vissuto certamente con un'emozione particolare, visto che tagliano questo traguardo dei 10 anni di attività. "La notte di capodanno -commenta Luigi Cicchini - è sempre speciale. E noi cercheremo di dare il massimo per creare un ambiente bello e divertente. Oltre a noi dj ci sarà il vocalist Raffaele Jair. Ormai ci siamo, la notte più bella dell'anno sta per arrivare. Per chi lo vorrà sarà targata Gohà staff".