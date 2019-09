Musica, lunghi cenoni e anche una festa per nudisti. La riviera si rianima a Capodanno. Diversi gli appuntamenti in programma a Vasto Marina. Feste e festicciole organizzate da locali e ristoranti.

Si banchetta con carne e pesce alla Trattoria Toscana di viale Dalmazia. Si cena e poi si balla all'Hotel Rio, storica discoteca della costa, e fino alle 4 del mattino alla Ciucculella, in lungomare Cordella. Dj saranno Luigi Fioravante, Luigi Cicchini e Francesco Bevilacqua. Musica e colazioni al Lounge cafè di viale Dalmazia. Spettacolo dei Maron Glaces al Palace Hotel, dove è in programma anche un Capodanno per nudisti.

Lo annuncia la sezione abruzzese dell'Anita, associazione naturista italiana: "L’Anab, associazione naturista abruzzese propone ai propri associati e simpatizzanti la possibilità di trascorrere i tradizionali festeggiamenti della notte di San Silvestro nel bellissimo centro benessere Aquae (www.aquaepalace.it) presso l’Hotel Palace di Vasto.

Il centro offre sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, percorso kneipp, docce emozionali, sala relax e servizio tisane. All’arrivo verrà servito un buffet salato con bevande e alla mezzanotte dolci e spumanti. Durante la serata sono previste attività ricreative di gruppo attinenti al relax e al benessere psico-fisico.

Il costo è di 55,00 euro a persona, minorenni gratis ma devono necessariamente essere accompagnati dai genitori. Si raccomanda di dotarsi di accappatoio e telo, mentre le ciabatte verranno fornite dalla direzione del centro; queste ultime potranno poi essere trattenute e riportate a casa da ognuno.

Appuntamento alle ore 20:45 all’ingresso dell’Hotel Palace. Uscita entro le ore 02:00. Le norme di comportamento sono le stesse previste in tutte le altre occasioni in cui siamo stati ospiti di altri centri benessere.

L’ingresso è riservato ai soci Anab ed ai tesserati delle altre associazioni affiliate Fenait, in regola con il pagamento della quota sociale 2011 o 2012.

I posti sono limitati, la prenotazione è quindi obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Presidenza Anab, scrivendo a presidenza@abruzzonaturista.it oppure telefonando al 3922859554".