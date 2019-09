Un boato fortissimo che ha fatto tremare i vetri delle finestre. Un'esplosione che ha turbato il sonno dei residenti di via delle Croci, in pieno centro di Vasto.

Indaga la polizia su quanto accaduto in nottata lungo la salita che collega via Vittorio Veneto e via Canaccio con l'area dello stadio Aragona.

Il botto ha danneggiato un'auto in sosta. I residenti hanno chiamato il 113. La centrale operativa del Commissariato di via Bachelet ha inviato sul posto una volante per raccogliere le testimonianze e avviare un'inchiesta.

La bomba carta ha svegliato tutto il quartiere. Sono i giorni in cui anche a Vasto tante persone comprano i botti di Capodanno, da esplodere alla mezzanotte del 31 dicembre, la notte del veglione di San Silvestro. Oltre a quelli consentiti e venduti secondo le prescrizioni di legge, esiste da decenni un mercato clandestino dei fuochi artificiali illegali.

Finanza, carabinieri e polizia cercano i petardi di genere proibito per sequestrarli. Il più pericoso in circolazione si chiama Spread ed è grande quasi come un pallone da calcio. A Teramo i poliziotti della squadra mobile hanno sequestrato 40 chili di polvere da sparo contenuta in 800 giochi pirotecnici di quarta e quinta categoria.

Lo scorso anno a Vasto, nella notte di Capodanno, un giovane rimase ferito dall'esplosione di un botto e finì all'ospedale San Pio da Pietrelcina.