Entusiasmante l’apertura delle attività scientifiche dedicate al mondo dell’infanzia che VastoScienza organizza per le vacanze natalizie. Ieri pomeriggio, nelle sale del Museo Civico di Vasto, tanti giovanissimi apprendisti scienziati hanno partecipato

ai laboratori allestiti. Appuntamenti innovativi per una comunicazione della Scienza che, coinvolgendo animatori dai 15 ai 19 anni, si rivolge ai più piccoli, nell’intento di stimolare la curiosità verso la Scienza.



Attraverso performance, installazioni e workshop, i bambini hanno l’opportunità di interagire con la chimica, la fisica, la musica, l’arte, l’animazione, le nuove tecnologie digitali, il cibo, in modo nuovo e curioso.



Coordinati dalla prof.ssa Rosa Lo Sasso e sotto l’attenta guida dei tutor Sonia Di Nocco, Germana Battista, Elisabetta Cinquina, i 30 studenti-animatori di VastoScienza, Centro Culturale di Scienza e Arte, propongono attività ludico-didattiche. Pile vegetali, dinamo, circuiti elettrici, miscugli misteriosi, per raccontare un semplice principio scientifico e allo stesso tempo per divertire e liberare la creatività. La chimica in cucina produce grande interesse e non solo scientifico, a giudicare dall’abbondante e apprezzata merenda avvenuta al termine di elaborate reazioni chimiche. Storia di Stellina Cucciola consente un approccio all’astronomia e, avvalendosi di modelli costruiti dagli animatori, fornisce elementi per la conoscenza di stelle, pianeti, sistemi solari e galassie. Luce e colori introduce nel fantastico mondo della fisica ottica. La Favola dei suoni è un laboratorio di scienza del suono. Questi sono solo alcuni dei numerosi box-idea allestiti per Natale di Scienza al Museo grazie al lavoro di studio e di ricerca degli studenti animatori:



Laura Malatesta, Eleonora Barone, Americo Di Loreto, Francesco Valente, Ornella Di Marco, Francesca Benedetto, Ilaria Cinalli, Mariangela Potente, Francesca Ramundo, Stefano Cirulli, Michelino Di Pietro, Gianpaolo d’Aulerio, Anna Cicchillitti, Letizia Bolognese, Viviana Iacovitti, Federica Ronzitti, Francesca Periscinotti, Roberta Zinni, Diletta Plescia, Margherita Ulisse, Alessia De Nobile, Gaia Di Biase, Emanuele Spinelli, Erika Farina, Alessia Colameo, Alessia De Nobile, Anisia Lauditi, Eugenia Borgia,

Angelica Di Tullio, Antonia Franco.



Prossimi appuntamenti: 29 dicembre, 2 e 3 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30.