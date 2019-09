Domenica 30 dicembre, ha inizio, la stagione teatrale dedicata ai bambini e ragazzi. Una serie di appuntamenti tra Casalbordino e Lanciano organizzato dall’Associazione Teatrale Onlus L’Uovo. Il gruppo teatrale, costituito con lo scopo di incentivare nuove idee, progetti e visioni per un teatro rivolto agli spettatori bambini e adolescenti. L’associazione culturale teatrale è nata nel 1978 all’Aquila, dall’impegno di un gruppo associato di soggetti teatrali con lo scopo di promuovere iniziative culturali rivolte ai giovani artisti, individuando nel rapporto fra le generazioni e nella trasmissione dell’esperienza i fondamenti per la vitalità e lo sviluppo della cultura teatrale.



L’Uovo ha sempre profuso un impegno particolare nella educazione e nella formazione teatrale dei giovani e dei ragazzi, privilegiando un solido rapporto di collaborazione con l’istituzione scolastica.

Di seguito il programma:



30 Dicembre Casalbordino ore 17, “Il miracolo della Mula” (il Laborincolo, Perrugia);

20 Gennaio Lanciano ore 17, “Pinocchio in Pinocchio”(Teatro Marionette Accettella, Roma);

27 Gennaio Casalbordino ore 17, “Alì Babà” (Granteatrino, Bari);

03 Gennaio Lanciano ore 17.30, “L’orco del teatro” (Eventi culturali ,Porto Sant’Elpidio);

10 Gennaio Casalbordino ore 17, “Maschere in scena” (L’Uovo Teatro stabile di Innovazione);

17 Gennaio Lanciano ore 17.30, “Filiberto.. il fantasma inesperto” (Teatro Eidos, Benevento) ;

03 Marzo Casalbordino ore 17, “I tre porcellini”(Centro teatrale Corniani. Mantova);

10 Marzo Lanciano ore 17, “Alla tavola del cappellaio matto”(L’Uovo teatro stabile di Innovazione);

07 Marzo Lanciano ore 17.30 “Mistero al parco degli alberi parlanti “ (Gli Alcuni, Treviso).



Il progetto a teatro con mamma e papà, è stato possibile con la collaborazione della Regione Abruzzo, il Comune di Casalbordino, il Comune di Lanciano e l’associazione “Genitori amici della scuola” di Casalbordino.



Per informazioni 0862.1960851 oppure luovo@live.it