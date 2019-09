La BCC Vasto Basket, per quello che ha fatto nel 2012, può essere considerata la squadra vastese dell'anno. Imbattibilità casalinga, vittoria del campionato di C regionale e inizio entusiasmante nel campionato di C nazionale. Le immagini del palazzetto pieno di tifosi nell'ultima gara dei playoff sono ancora nitide negli occhi di chi quel giorno era sul campo per giocarsi la promozione.

Abbiamo incontrato il presidente del sodalizio biancorosso, Giancarlo Spadaccini, per un bilancio dell'annata e gettare uno sguardo sul 2013.

Intervista di Giuseppe Ritucci - riprese e montaggio di Eduardo D'Addario