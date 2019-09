Pd, risultati definiti a Vasto - Maria Amato 544, Angelo Pollutri 468, Lina Marchesani 307, Camillo D'Alessandro 233, Giovanni Legnini 147. Poche preferenze per gli altri candidati: Di Campli 16, Di Gregorio 13, Di Crescenzo 4, Bruno 3, Di Girolamo 3.

Pd, risultati definitivi a San Salvo - Angelo Pollutri 176, Maria Amato 172, Giovanni Legnini 60, Camillo D'Alessandro 24, Lina Marchesani 12, Bruno 4, Di Campli 2, Di Girolamo 1, Di Gregorio 1.

Anna Suriani in vantaggio in Abruzzo - In base ai dati ufficiosi raccolti nella tarda serata da Sel di Vasto, "a livello regionale, Anna Suriani è in vantaggio", dice Alessandro Cianci, coordinatore provinciale di Sinistra ecologia e libertà. La sfida per il primo posto nella lista elettorale del Senato (che vuol dire elevate probabilità di essere eletta) è con la pescarese Daniela Santroni, ex consigliere regionale.

Pd, risultati definitivi Monteodorisio - Votanti 109. Angelo Pollutri 86, Maria Amato 61, Giovanni Legnini 14, Camillo D'Alessandro 8, un solo voto per Di Crescenzo.

Pd, vincono Amato e Pollutri - Maria Amato e Angelo Pollutri hanno vinto le primarie del Partito democratico. Questi i risultati del Vastese e di tutta la provincia di Chieti. Insieme al senatore uscente Giovanni Legnini, si avviano a conquistare i primi tre posti a livello provinciale. Si tratta solo di stilare la classifica. Per i primi due un seggio in Parlamento sarà assicurato. Ma ne potrebbe scattare anche un terzo.

Sel, partita a due - Sinistra ecologia e libertà: in Abruzzo è ristretta due sole candidate la partita per il primo posto nella lista elettorale del Senato. Lo scrutinio è in atto in tutta la regione. Testa a testa tra la vastese Anna Suriani, assessore comunale all'Ambiente, e la pescarese Daniela Santroni, ex consigliere regionale. A Vasto la Suriani ha raccolto 275 dei 282 voti totali racchiusi nelle urne del seggio di corso Plebiscito.

Pd, affluenza definitiva - Sono stati circa 970 a Vasto i votanti alle primarie parlamentari del Partito democratico. E' iniziato lo spoglio.

Pd e Sel, affluenza a Vasto alle 20 - Sel ha chiuso il seggio alle ore 20: 282 votanti. Alle primarie del 25 novembre a Vasto erano stati 432 i voti per il partito di Vendola.

Al PalaBcc, invece, per il Pd si potrà votare fino alle 21. A un'ora dalla chiusura, i votanti sono circa 950.

Pd e Sel, affluenza a Vasto alle 19 - Pd: 789 votanti. Sel: 240.

Pd e Sel, affluenza alle 18 - Al PalaBcc di Vasto 700 votanti per le primarie del Pd (Seggio 1: 382. Seggio 2: 318). A San Salvo raggiunta quota 200.

Duecento elettori al seggio vastese di Sel, in corso Plebiscito. A San Salvo un centinaio di votanti.

Pd, affluenza alle 17 - Sono 640 i votanti che si sono recati al PalaBcc per esprimere la loro preferenza.

Sel, affluenza alle 15 - "Hanno votato 120 persone", dice Sante Cianci, segretario di Sinistra ecologia e libertà di Vasto.

L'affluenza alle 14 - Alle 14 a Vasto hanno votato circa 400 persone alle primarie parlamentari del Pd. Affluenza bassa in tutta la provincia di Chieti, dove i votanti sono stati circa 2500. Seggio aperto fino alle 21.

A San Salvo, al seggio di Sel si sono recati 53 elettori. Seggio aperto fino alle 20.

L'affluenza alle 12 - A mezzogiorno a Vasto alle primarie del Pd hanno votato 303 persone (Seggio numero 1: 171. Seggio numero 2: 132).

Sessanta i votanti alle primarie di Sel.

Le primarie nel Vastese - Seggi aperti dalle 8 di stamani. Anche a Vasto, San Salvo e nel Vastese il popolo del centrosinistra vota per scegliere i candidati al Parlamento.

Si svolgono oggi in tutto l'Abruzzo le primarie parlamentari del Partito democratico e di Sinistra ecologia e libertà. In città il corpo elettorale è praticamente lo stesso delle primarie del 25 novembre: ammessi al voto i 1725 elettori della sfida Bersani-Renzi-Vendola. Potranno votare per entrambe le primarie.

Pd - A Vasto il seggio del Pd sarà aperto dalle 8 alle 21 nel PalaBcc. Oltre ai 1700 elettori già registrati, verranno ammessi i tesserati del partito nell'anno 2012 che non hanno votato alle utime primarie e i tesserati 2011, che possono rinnovare la tessera oggi stesso. Sulla scheda si potranno dare due preferenze, votando un uomo e una donna.

In lizza due candidate di Vasto: Maria Amato, primario all'ospedale San Pio da Pietrelcina e consigliere comunale, e Lina Marchesani, assessore alla Pubblica istruzione ed ex sindacalista Pilkington.

Ci crede anche Angelo Pollutri, sindaco di Cupello. Nella futura lista per le elezioni di Camera e Senato, il Pd regionale ha assegnato 4 posti per ogni provincia. Tre candidati del Vastese in corsa per 4 posti.

Sel - Sel punta su Anna Suriani, assessore comunale all'Ambiente. Anche Sinistra ecologia e libertà consentirà di votare nel seggio allestito nella sede di corso Plebiscito i 1725 elettori delle scorse primarie. In lizza, per la Camera, anche Alfonso Di Tullio, di Pollutri. I cittadini potranno dare quattro voti: due per la Camera, altrettanti per il Senato, scegliendo due donne e due uomini. Urne aperte dalle 8 alle 20.

Michele D'Annunzio - Giuseppe Ritucci