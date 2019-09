Discariche a cielo aperto che spuntano in più parti della città. Nonostante la raccolta differenziata sia ormai estesa a quasi tutto i territorio cittadino le "sacche" di resistenza continuano a resistere. E così in molti, piuttosto che effettuare correttamente la raccolta dei rifiuti, preferiscono gettare i sacchetti dove capita. E' un lettore, Giorgio Vinciguerra, a denunciare lo stato in cui versano via Valloncello e dintorni.

"Superato l'incrocio della circonvallazione Istoniense, nei pressi della Esso, e percorrendo via Valloncello (non distante della casa del sindaco Lapenna), ci si imbatte in uno dei tanti esempi di come a Vasto (grazie anche ai terreni incolti) persone incivili provenienti da altre zone effettuano la differenziata, abbandonando ogni tipo di rifiuto. Le immagini sono più che eloquenti. In attesa della pronta rimozione della spazzatura e del monitoraggio di questa via, i cittadini vastesi ringraziano".