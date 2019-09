Il saluto al 2012 che se ne va con una Eco-Passeggiata tra le dune di Vasto Marina. E' l'iniziativa promossa da Generoso Leonzio, del Consorzio Imprese turistiche della Costa teatina insieme al Lido Miramare.

Il 30 dicembre l'appuntamento è alle 10 presso lo stabilimento Miramare, in via Libeccio a Vasto Marina. Da lì partirà la camminata in direzione San Salvo e poi si tornerà indietro. La manifestazione è organizzata in collaborazione con i Tapascioni di Vasto e la Podistica San Salvo. "Tale manifestazione - spiega Leonzio- è stata pensata per vivere un momento di connubio con la natura e lo sport. Approfittando anche dell'anno che volge al termine i più audaci sfideranno le temperature invernali con un tuffo in mare! Ma nessuna paura! Gli animi saranno prontamente scaldati da un buon prosecco e dall'avvolgente calore di tutti i partecipanti che non lesineranno abbracci e baci di auguri per il nuovo anno".