Traffico bloccato per una quarantina di minuti sulla corsia Sud dell'Istonia, la strada provinciale che collega Vasto alla riviera.

Tre le auto coinvolte nel sinistro: una Seat Arosa, una Smart e un furgoncino di una ditta che commercializza surgelati. Sul posto due pattuglie della polizia municipale e un'ambulanza del 118. Le auto erano guidate da due donne, trasportate al pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina. Nessun danno al guidatore del furgone.

Per circa 40 minuti il traffico veicolare in direzione Vasto Marina è stato deviato su via Trave. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per accertare le cause dell'ennesimo sinistro su quella che si conferma come una delle arterie stradali più pericolose della città.