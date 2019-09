E' tornato in libertà prima di Natale Mirko De Notaris, il 36enne vastese che era finito agli arresti il 13 settembre scorso nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla magistratura milanese tra la Lombardia e l'Abruzzo su un presunto traffico di droga e armi dalla Svizzera condotto dal clan che farebbe capo al calabrese Eugenio Ferrazzo.

De Notaris era finito nei guai nel 2010 perché non si era fermato a un posto di blocco istituito dai carabinieri a Castelnuovo Scrivia (Alessandria). Aveva quasi investito un militare. Di qui l'arresto per tentato omicidio, accusa poi derubricata in resistenza a pubblico ufficiale.

Il 13 settembre il secondo arresto nell'ambito dell'inchiesta sul clan Ferrazzo. Ora De Notaris torna ad essere un cittadino libero. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Donatella Banci Buonamici, ha disposto il trasferimento di tutti gli atti da Milano a Tortona, dove già è in corso un'altra indagine sul 36enne, che afferma di essere totalmente estraneo ai fatti.