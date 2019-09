Una donna sotto shock è stata portata in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina. "Sono stata scippata", ha raccontato alla polizia. Gli agenti da stamani cercano lo scippatore. E' accaduto in largo Cristina Rossetti, a poche decine di metri dalla struttura sanitaria di via San Camillo de Lellis.

Non è ancora chiaro quante persone siano entrate in azione. Alla donna sarebbe stata strappata la borsetta che portava con sé. Terrorizzata dal violento furto subito, la vittima ha lanciato l'allarme, attirando l'attenzione di residenti e commercianti del quartiere.

La chiamata al 113 è giunta dopo le 11. Una volante del Commissariato di via Bachelet si è portata sul posto, raccogliendo la testimonianza della donna e chiedendole di ricostruire sommariamente l'accaduto e le sembianze di chi l'ha assalita. I poliziotti stanno controllando palmo a palmo le strade del centro abitato.

E' caccia all'uomo.

A novembre a Vasto erano state derubate cinque donne: due tra via Maddalena e via Marco Polo, due nel centro storico all'uscita dalle chiese di Santa Filomena e Santa Maria, mentre un quinto episodio era accaduto sulla circonvallazione Istoniense. Nove scippi accertati a San Salvo nei mesi precedenti. Mai così tanti in poco tempo nelle due città.