Stazione Vasto-San Salvo:

In merito alla situazione della stazione di Vasto-San Salvo, ci scrive un nostro lettore.

Leggo la lettera che le FS hanno inviato al presidente della Provincia di Chieti. Mentono. A parte il consistente taglio dei treni locali, dal 10 dicembre anche la categoria IC ha subito quantomeno una soppressione. D'altro canto nella risposta le stesse FS affermano che dopo le ore 16:00 e fino allle ore 08:19 del giorno successivo dalla stazione FS di Vasto-San Salvo non vi sono più collegamenti (diretti e indiretti) col Nord-Italia: in pratica il servizio (si fa per dire) è assicurato h 8 su h 24. Alle FS ciò può apparire "normale", ma la logica dei fatti smentisce ed evidenzia che il territorio è isolato ferroviariamente col resto del Paese per due terzi della giornata, che come tutti sanno (ma non le FS) si articola in 24 ore e non 8 ore.



Almeno ripristinassero i treni notte che dopo avere attraversato tutta la Puglia, fermandosi in ogni stazione e stazioncina transitano per Vasto senza effettuare fermata. Darei anche un consiglio di buonsenso (pare che le FS ne abbiano bisogno):

l'orario invernale non deve stravolgere quello estivo e viceversa: piccoli aggiustamenti sono possibili e comprensibili, non altrettanto quelli che rivoluzionano con cadenza semestrale l'orario dei convogli ferroviari gettando nello sconcerto i viaggiatori. Potrei continuare argomentando meglio, ma credo che quanto scritto basti a sottolineare l'insipienza della azione FS.