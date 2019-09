Era pronta a portare i regali ai bambini. Ma quando è uscita dalla chiesa i giocattoli non c'erano più: il portabagagli dell'auto era stato forzato. Non c'erano più neanche le chiavi, il cellulare e i documenti. Li aveva lasciati in macchina una donna di Vasto, vittima dei ladri di giochi natalizi.

E' accaduto nella nottata che ha segnato il passaggio dal 24 al 25 dicembre. La donna ha parcheggiato l'auto ed è entrata nella chiesa di San Paolo Apostolo per la tradizionale messa di Natale. Al termine della celebrazione e dopo gli auguri di rito, si apprestava a tornare a casa. Ma il bagagliaio, carico di doni per i più piccini, era stato forzato, aperto e svuotato. La mamma ha chiamato i carabinieri. I ladri hanno gettato le carte dei regali e i documenti sulla strada che porta al campo sportivo del quartiere San Paolo. Si sono tenuti giochi, cellulare e chiavi.