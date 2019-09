Ormai quando la vedono arrivare iniziano tutti a preoccuparsi. Ancora una volta Gaia Smargiassi, giovane talento del tennistavolo, ha vinto un torneo battendo "i grandi". Nella competizione che si è tenuta a Terni, patria del ping pong tricolore, prima di Natale, l'atleta della San Gabriele Tennistavolo ha ottenuto una doppia affermazione: nel singolo e nel doppio misto. In quest'ultimo torneo ha giocato assieme ad Arcangel Giammarino, giovane lancianese, che da qualche tempo si allena a Vasto sotto la guida del tecnico Paolo Caserta.

La foto del podio forse non avrebbe bisogno di commenti. Ma non si può non sottolineare come l'età dei due vincitori sia la metà di quella degli altri. Infatti, se Gaia e Arcangel insieme fanno 21 anni, tutte le altre coppie non scendono sotto i 50. Ecco quindi che il successo ottenuto è ancora più importanti e continua a sottolineare come questa "piccola peste" abbia un talento naturale per questo sport. Talento che si sta affinando con tanti allenamenti, guidati dal già citato Caserta.

Per la gioia di fratel Michele Ciaffi, presidente del sodalizio vastese, le due vittorie di Gaia hanno permesso alla San Gabriele di conquistare il secondo posto nella classifica a squadra del torneo teverino. Gaia era l'unica atleta "gabrielina" in una competizione con 250 atleti. Ma da sola li ha messi tutti, o quasi, in riga.