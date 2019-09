Il nostro amico Fernando D'Annunzio ha realizzato un breve ma significativo reportage fotografico in via San Rocco. E' lui stesso a descrivere quanto fotografato in questa mattinata invernale.

Ho iniziato la passegggiata con l'intento di smaltire il pranzo di Natale. Poi nella tasca del giaccone ho trovato la fotocamera, così passeggiando ho zoomato sulla Maiella che era dietro l'Incoronata, ho visto un sorbo diventato rosso prima di spogliarsi.

Ho fatto un segno di croce davanti alla piccola edicola con l'immagine della Madonna e di San Rocco. Ho spaziato con lo sguardo su un campo con appena spuntate tenere pianticelle di grano. Ho incontrato il rudere (colonne di un cancello di qualche antico possedimento).

Poi ho visto ciò che contribuisce a farci vergognare di "Via S. Rocco dimenticata"...