Oltre 6.000 visitatori: questo è il bilancio della prima giornata di rappresentazione del Presepio Vivente tra i vicoli di S. Maria giunto alla 14ª edizione.

Indubbiamente la bella giornata ha favorito la partecipazione, ma sono molti gli elementi di richiamo. Innanzitutto la location: gli stretti vicoli e la spettacolare loggia Amblingh sono l'ideale sfondo della Betlemme nostrana; poi gli antichi mestieri, come ai tempi di Gesù: lavori umili fatti da gente piena di calore; gli animali (asino, bue, cavalli, pecore); i fuochi; i costumi d'epoca; le melodie della zampogna e i canti natalizi del Coro Histonium e dei Cantori del Golfo; infine la grotta quasi naturale proprio all'angolo della Loggia con la Natività.



Soddisfatto il coordinatore Fratel Pietro Del Grosso che quest'anno ha ampliato l'organizzazione. Il Presepio Vivente di Vasto - che ha il patrocinio di Comune, Provincia e Regione - è organizzato dalla costituenda associazione "Rappresentazioni ed Eventi Vasto" a cui hanno aderito il Comitato San Gabriele, le parrocchie di S. Maria Maggiore, S. Giuseppe, S. Lorenzo, S. Maria del Sabato Santo; e le associazioni Pagliarelli, S. Lorenzo, Confraternita della Sacra Spina, Centro Aggregazione Anziani M. Zaccardi. Per il servizio d'ordine hanno collaborato come in passato gli uomini della Protezione Civile.



Prossimi appuntamenti il 1° ed il 6 gennaio.

Il Comitato organizzatore