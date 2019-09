Anche il Natale può fornire spunti per parlare di Scienza. Nei pomeriggi del 28 e 29 dicembre e del 2 e 3 gennaio, presso il Museo di Palazzo d'Avalos, VastoScienza propone originali box-idea dove i bambini, guidati da studenti-animatori, sperimentano, indagano, si interrogano. Con un approccio scientifico e una comunicazione leggera e divertente, i laboratori di VastoScienza forniscono stimoli creativi, coniugando razionalità ed emozione.

Uno studente astronomo spiegherà i segreti del cielo della notte di Natale, a partire dalla stella cometa. Uno studente esperto zoologo spiegherà le caratteristiche degli animali della stalla di Betlemme, uno studente chimico mostrerà fenomeni chimici natalizi, e un animatore fisico coinvolgerà i piccoli visitatori in esperimenti che con il Natale hanno qualcosa in comune. Un'occasione per comunicare la Scienza, coniugando i temi naturalistici a quelli chimici, fisici e astronomici, in un dialogo tra presente e passato.



Una sezione di Natale di Scienza al Museo è intitolata "Re Magi e comete", una favola astronomica, religiosa e musicale. Un incontro ravvicinato con le costellazioni e le comete presenti proprio in quei giorni di più di 2000 anni fa. Un esperimento di comunicazione della scienza in cui verrà ripercorsa la storia delle teorie del cosmo. Un' occasione per conoscere meglio i Magi, i tre misteriosi personaggi menzionati solo nel Vangelo di Matteo. Un modo giocoso e spensierato per conoscere argomenti scientifici e religiosi importanti che hanno contribuito allo sviluppo della nostra civiltà.

Studenti-attori e studenti-musicisti coinvolgeranno la platea attraverso il racconto delle teorie e degli esperimenti che hanno cambiato la nostra storia: da Tolomeo a Copernico, da Galileo ad Hubble, fino ad Einstein e ad Higgs.

Per prenotare 3283812156 o palazzodavalos@archeologia.it.