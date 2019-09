"E se facessimo la disobbedienza fiscale? Forse i nostri amministratori non sanno che abbiamo un potenziale di oltre 3mila voti". Minacciano di non pagare le tasse i cittadini di Sant'Antonio Abate, la zona più alta di Vasto, a 144 metri sopra al livello del mare. Era una contrada di periferia. Ormai da anni è diventata un quartiere a rapida e continua espansione edilizia.

"Disservizi vari, abbandono delle strade, mancanza di controlli da parte della forza pubblica", denuncia un residente, F.G., che elenca una serie di problemi di tutti i giorni. Ad esempio, il senso unico sulla strada della chiesa: "Tutti la percorrono in senso vietato, a nessuno importa niente. Fino a quando non ci scapperà il morto. Andare a messa nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo è un'odissea: non si vede nulla. E' buio. I reggenti della parrocchia mi hanno detto che l'amministrazione non ha soldi per illuminare la zona, né per sistemare i parcheggi. E se facessimo disubbedienza fiscale, non pagando le tasse? Forse i nostri amministratori non sanno che abbiamo un potenziale di oltre 3mila voti? Prima o poi si dovrà rivotare e allora riconteremo le pecore".