Le canzoni di Natale sono tra le più amate da tutti. In questi giorni si sentono nei negozi, nelle radio, in tv. Vogliamo regalarvi un brano della grande tradizione natalizia, che può essere la colonna sonora di questa giornata. Siamo andati a trovare il cantautore Stefano De Libertis nel suo studio e lui ha suonato e cantato per tutti voi... La canzone? Lasciamo che siate voi a scoprirla ed ascoltarla, magari mentre scartare i regali di Natale o mentre giocate a carte in famiglia.

A cura di Giuseppe Ritucci - riprese e montaggio di Eduardo D'Addario