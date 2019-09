La Corale Warm Up, diretta da Sandro Bronzo, ha tenuto nei giorni scorsi il suo Concerto di Natale. Un appuntamento, come sempre, per stare insieme nel segno della musica e per raccogliere fondi per importanti azioni solidarietà. In questa giornata di festa vi proponiamo alcuni brani del loro concerto. Tra le esibizioni anche quella del giovane Michael Zappitelli.

A cura di Eduardo D'Addario