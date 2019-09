Per la comunità di San Paolo apostolo il 2012 è stato un anno speciale. La presenza delle reliquie del Beato Giovanni Paolo II è stato un evento importante che ha richiamato migliaia di fedeli. Ora il parroco don Gianni sta lavorando ad un progetto per dare una risposta alle esigenze delle famiglie in difficoltà. l'Emporio della solidarietà.

Nel giorno di Natale, in cui la Luce viene al mondo, don Gianni ci dona il suo messaggio di speranza.

Intervista di Giuseppe Ritucci - riprese e montaggio di Eduardo D'Addario