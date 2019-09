Al via la 14ª edizione del Presepio Vivente tra i vicoli di Santa Maria che avrà luogo il 26 dicembre 2012, il 1° gennaio e il 6 gennaio 2013, ore 17.30 - 20.30. Con il bel tempo domani si prevede una grande partecipazione. Chi vuole evitare una lunga fila può giungere più tardi, anche alle ore 20.



L'itinerario quello classico: ingresso nei giardini di Palazzo D'Avalos, percorso prima fra i caratteristici vicoli, poi sulla L oggia Amblingh. Le scene allestite lungo l'itinerario, alcune all'aperto, altre nei "bassi" dei vicoli, sono le seguenti: nei giardini d'Avalos, il Censimento e l'Annunciazione. All'uscita sul lato mare l'ovile, il fuoco dei pastori e il campo dei Magi.

In mezzo ai vicoli, in sequenza: amici sotto le stelle, il funaio, altri pastori, il falegname, mercatini all'aperto, Scuola ebraica ai tempi di Gesù, la visita di Maria a Elisabetta, Pescatori al lavoro, il ciabattino, l'orafo, l'arte della creta, l'antica farmacia, il bazar, il mulino , il forno, la locanda. Pastori e formaggio. Uscendo di nuovo su Loggia Amblingh si trova in un caratteristico locale la grotta della Natività. Le altre scene sono: la tessitrice e l'arte della lana, la locanda, la fabbrica di mattoni, il fabbro, i soldati romani, i dolci tradizionali (scrippelle e altro). L'uscita su via piazza del Tomolo con la raccolta delle "offerte".



La manifestazione ha il patrocinio di Comune, Provincia e Regione, ed è organizzata dalla costituenda associazione "Rappresentazioni ed Eventi Vasto" a cui hanno aderito le parrocchie di S. Maria Maggiore, S. Giuseppe, S. Lorenzo, S. Maria del Sabato Santo; e le associazioni Pagliarelli, S. Lorenzo, Confraternita della Sacra Spina, Centro Aggregazione Anziani M. Zaccardi.

Gli organizzatori