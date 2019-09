Pronunciare quelle due parole, buon Natale, di questi tempi non è facile. Nell'anno più difficile, non è semplice vivere con serenità le feste più lunghe dell'anno. Quelle in cui rancori e tristezza dovrebbero essere messi da parte. Ormai mancano pochi giorni al termine di un 2012 che ha prosciugato le tasche di migliaia persone.

Ma il quarto anno della crisi profonda è stato a Vasto e nel Vastese anche quello del deteriorarsi dei rapporti personali, tra dissapori piccoli e grandi che tra le mura domestiche sono sfociati in fatti violenti e, a volte, drammatici che, per numero e frequenza, non hanno eguali nella storia della città, della vicina San Salvo e di tutto il territorio. Una tristezza che oggi vorremmo mettere da parte: niente notizie cupe su ZonaLocale, ma una serie di video per sorridere e cercare un po' di serenità.

Forse tutta questa crisi, non solo economica, con le tante difficoltà che stiamo vivendo, ci aiuterà a guardare un po' di più all'essenza delle cose.

Buon Natale da ZonaLocale.it.