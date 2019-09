E' il giorno dell'attesa per la festa che verrà. Una vigilia di Natale da trascorrere nel segno della tradizione, per chi vi è ancora legato, o per ultimare i preparativi per la festa. Ognuno la vivrà a modo suo. I giorni delle feste sono quelli di gioia. Non sarà per tutti così, con le tante problematiche, quella del lavoro su tutte, che affliggono il nostro territorio. Ed è a chi anche oggi, domani, e in questi giorni vivrà comunque situazioni di difficoltà che vogliamo rivolgere l'augurio più sincero affinchè il Natale porti davvero qualcosa di buono.

Per i cristiani la vigilia di Natale è il giorno dell'attesa per la nascita di Gesù Bambino, da celebrare nella messa di mezzanotte. Ma per tutti il Natale è un momento da trascorrere, per quanto possibile in famiglia, cercando quella serenità che magari è mancata nel resto dell'anno.

Oggi, per chi vivrà il cenone della vigilia nel segno della tradizione, sarà una giornata di preparativi, di ultimi regali da acquistare, cercando magari di scegliere qualcosa di utile e, perchè no, economico.

Noi vi accompagneremo anche in questi giorni raccontandovi cosa accade nel nostro territorio in questi giorni di festività natalizie.