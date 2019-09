Erano in tanti per un appuntamento che sta diventando una vera e propria tradizione della città di San Salvo. Ieri sera grande festa per la corsa dei Babbo Natale, manifestazione podistica non competitiva con un'unica regola: essere vestiti da Babbo Natale. Ad organizzarla, in collaborazione con l'amministrazione comunale, è stata la Podistica San Salvo, con il presidente Colamarino in prima linea con vestito rosso e bianco e tanto di cappello.

Per una volta niente sguardo ai tempi ma semplicemente la voglia di stare insieme e divertirsi nel nome dello sport e del Natale. Al termine, poi, grande brindisi per auguarsi Buone Feste e darsi appuntamento al prossimo anno con tanti altri "Babbo Natale".

Foto di Simone Colameo