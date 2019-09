La Vastese Juniores chiude l'anno in vetta alla classifica del campionato insieme a Fossacesia e S.Anna Chieti. Nell'ultimo turno in programma oggi al campo dell'Incoronata gli avversari, la formazione della Giovanile Chieti, non si sono presentati, per questo motivo, dopo aver atteso come da regolamento 45 minuti, l'arbitro ha assegnato la vittoria a tavolino per 3-0 ai biancorossi.

La prossima partita si giocherà il 14 gennaio quando per la Vastese ci sarà la trasferta a Fossacesia, importante scontro al vertice.

Il presidente Mario Bolognese, l'allenatore Michele Stivaletta, il vice Michael Rossi e il dirigente Michele Sallese, augurano un felice Natale a tutti i ragazzi, alle loro famiglie e ai sostenitori della squadra.

Vastese Juniores 1902: Luca Delle Donne, Luca D'Adamo, Daniele D'Alessandro, Giuseppe Pantalone, Francesco Savino, Matteo Chiari, Renato Antonino, Simone Piras, Angelo Finamore, Christian Di Laudo, Ayoub Farhiti, Carmelo Schiavone, Marco De Feo, Antonio Altieri, Davide Torrione, Luigi Morrone, Antonio Ierbs, Nicola Moretta, Giorgio Finamore, Simo El Outtab, Luigi Marchesani, Davide Rossi, Luca Trofino, Luca Bucciarelli.