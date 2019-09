Che impresa! Con una prova tutto cuore i giovanissimi regionali '98 della Bacigalupo si fanno un bellissimo regalo di Natale battendo per 2-1 la forte Renato Curi Angolana, scesa in campo al gran completo per consolidare il primo posto. I vastesi invece riaprono i giochi e si portano a soli 3 punti dalla capolista: ora, vincendo il recupero contro il Lauretum, la Bacigalupo tornerebbe in vetta alla classifica.



Per il big match mister Di Febo recupera bomber Ruggieri schierandolo dal primo minuto, affiancato da Longobardo e Bottiglione: il formidabile attacco nerazzurro è supportato da un ottimo centrocampo che fa da schermo al reparto arretrato, guidato dal portiere Baldassarre. Sull´altro versante mister Baiocco è costetto a rinunciare agli indisponibili Carriero e Natarelli: confermato in avanti il tridente Benvenga-Pianese-Natalini, mentre in difesa, con Bruno e Vicoli terzini, torna dopo un leggero infortunio capitan Frangione che affianca l´altro centrale Aganippe davanti al portiere Antonino che completa il reparto arretrato meno perforato del campionato.



Parte a mille la Renato Curi Angolana che colpisce una traversa ed è pericolosa in un paio di circostanze; al 25´ arriva il meritato vantaggio dei padroni di casa con Odoardi che tira dalla lunga distanza e infila il pallone alle spalle di Antonino. I vastesi, poco incisivi nel primo tempo, restano comunque in partita considerando che si va al riposo sull´1-0, risultato ancora recuperabile.



Nella ripresa negli ospiti entra Femminilli al posto dell´acciaccato Di Casoli. La Renato Curi Angolana continua a giocare benissimo e sfiora il raddoppio con Ruggieri che colpisce un clamoroso palo; la Bacigalupo sembra in bambola, ma a metà del secondo tempo la partita gira. Al 50´ su una palla in profondità un difensore locale rischia l´autorete (la palla si stampa sulla traversa), l´azione prosegue con Bruno che sulla fascia destra salta un paio di avversari e crossa per Benvenga, che di testa incorna la rete del pareggio vastese. Una vera e propria beffa per la Renato Curi Angolana che dopo aver fallito il raddoppio in diverse occasioni deve ricominciare tutto da capo, mentre i ragazzi di mister Baiocco si caricano rimettendo tutto in discussione. Corre il minuto 58: lancio di Aganippe, la difesa locale si addormenta e viene punita da Natalini che con un perfetto pallonetto supera Baldassarre in uscita. 2-1 per la Bacigalupo e situazione ribaltata in meno di 10 minuti.



A questo punto la gara vede assalti ripetuti della Renato Curi Angolana che cerca almeno di trovare il gol del pareggio: i vastesi però abbassano la saracinesca e si salvano grazie alle ottime parate di Antonino e ai perfetti interventi della difesa. Nel finale, dopo un´altra traversa scheggiata dai padroni di casa, si fanno male Benvenga e Natalini, gli autori dei gol ospiti, che subiscono due interventi molto duri: al loro posto entrano Esposito e Ciafardini che si faranno valere, così come Libero che sostituisce l´altro attaccante Pianese. Si arriva nei 6 minuti di recupero: si susseguono i calci d´angolo per la Renato Curi Angolana che però non riesce a pareggiare neanche in mischia. Così, dopo una sofferenza interminabile, la Bacigalupo può gioire per un successo d´oro al termine di una gara durissima, nella quale si sono viste le qualità di entrambe le formazioni. Obiettivamente i padroni di casa, avendo creato più opportunità, non meritavano la sconfitta: i vastesi sono stati molto fortunati a portare a casa l´intera posta in palio.



Questo è il calcio: la Renato Curi Angolana non è stata cinica a sfruttare le sue occasioni, discorso opposto per la Bacigalupo che ha trasformato in rete le uniche due azioni pericolose create. Complimenti alla corazzata di mister Di Febo, squadra fortissima che sicuramente lotterà fino alla fine per la conquista del titolo regionale. Per i vastesi una prova d´orgoglio che rappresenta un segnale importante per le avversarie: complimenti a tutti i ragazzi di mister Baiocco che, aiutati anche da una buona dose di fortuna, si sono regalati una grande soddisfazione. Chiudiamo con una curiosità molto significativa. Nella categoria giovanissimi regionali, dopo l´accordo siglato con la Caldora nell´estate 2011, la Renato Curi Angolana non aveva mai perso in casa: ci è voluto un anno e mezzo per interrompere l´imbattibilità della blasonata società nerazzurra. Ed è stata la Bacigalupo Vasto a rendersi protagonista di questa grande impresa.



Tabellino

R.C. ANGOLANA-BACIGALUPO 1-2 (1-0)

Reti: 25´ Odoardi (RCA), 50´ Benvenga (B), 58´ Natalini (B).

R.C. Angolana: Baldassarre, Fabrizi, Comignani, Odoardi, Natale, Passeri, Fortuna, Cipollone, Longobardo, Ruggieri, Bottiglione. All. Di Febo

Bacigalupo: Antonino, Di Casoli (Femminilli), Vicoli, Bruno, Frangione, Aganippe, Benvenga (Esposito), Tafili, Pianese (Libero), Fiore, Natalini (Ciafardini). All. Baiocco

Arbitro: Cirillo di Pescara