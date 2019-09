Qualcuno si sarà stropicciato gli occhi pensando di stare ancora sognando. Questa mattina, sotto il sole splendido che illuminava la città nel giorno della vigilia di Natale, una carrozza trainata da un cavallo bianco ha portato a passeggio per le vie del centro Babbo Natale, accompagnato da un simpatico elfo e da due dolci "Nataline". In tanti, specie i bambini, hanno approfittato per una foto ricordo.