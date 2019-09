"Noi siamo per le energie rinnovabili. Non per le biomasse a olio di colza che vi vogliono fare qua". Dalla scalinata degli ex palazzi scolastici di corso Italia, Beppe Grillo parla anche di Vasto. Il capo politico del Movimento 5 Stelle è arrivato in città attorno alle 13.50. Sta girando l'Italia per sostenere la raccolta di firme necessaria alla presentazione delle liste del Movimento alle elezioni 2013. Dopo aver fatto tappa a Termoli, Grillo è giunto in piazza Rossetti, ha fatto tre quarti d'ora di comizio (complessivamente, si è trattenuto a Vasto per un'ora) e poi è ripartito per Pescara. La giornata in camper si concluderà stasera a Spoleto. Al microfono di ZonaLocale.it ha risposto per la prima volta alla proposta di alleanza che gli viene dal movimento arancione di Igroia e De Magistris.